San Ciriaco, aperti i centri di AnconAmbiente: gli orari

ANCONA - Rimarranno aperti nella giornata di mercoledì 4 maggio i CentrAmbiente di AnconAmbiente, chiusi gli uffici amministrativi e lo sportello al pubblico.

«Domani dato che tanti anconetani avranno del tempo libero – ha dichiarato Roberto Rubegni Amministratore Unico di AnconAmbiente S.p.A. – i nostri CentrAmbiente rimarranno aperti così da poter dare agli utenti la possibilità di poterli utilizzare. Sarà, quindi, possibile venire in Via del Commercio, 27 il mattino del 04 maggio dalle ore 09.00 alle 12.00 e il pomeriggio in via Sanzio Blasi snc (Posatora) dalle ore 15.30 alle 18.30».