Pluservice e myCicero raddoppiano il fatturato, sono 30 le nuove assunzioni. L'ad Fanesi: «Investiamo su nuovi talenti»

Pluservice e myCicero, le due società con sede a Senigallia che insieme costituiscono una tech company leader nel settore delle soluzioni tecnologiche per i trasporti e la mobilità, hanno chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 20 milioni di euro. Una fase di grande crescita per questa realtà marchigiana che ha raddoppiato il risultato in due anni, nonostante l’impatto della pandemia sul comparto, e che ora punta ad espandersi ulteriormente grazie all’ingresso nel 2020 in Mooney, gruppo controllato da Enel e Intesa Sanpaolo. Il piano di sviluppo prevede l’assunzione, quest’anno, di 30 nuove figure specializzate, strategiche per centrare nuovi sfidanti obiettivi.

“Sono sicuro– afferma Giorgio Fanesi, amministratore delegato di Pluservice – che insieme con il gruppo Mooney e il supporto di Enel e Intesa Sanpaolo raggiungeremo importanti traguardi. Unendo le forze e le competenze, possiamo valorizzare al massimo la piattaforma commerciale dei prodotti e il know how maturato fino ad oggi nel mondo digitale, sviluppando nuovi servizi. Abbiamo di fronte molte sfide e ci aspetta un grande lavoro per seguire tutte le opportunità, anche di dimensioni europee. Per questo allargheremo ulteriormente il nostro organico con persone altamente qualificate, fondamentali per proseguire questo percorso di crescita e trasformazione digitale del mondo della mobilità.” Oggi Pluservice e myCicero possono contare su un team di 250 persone, di cui 30 assunte nell’ultimo anno. Le new entry previste per il 2023 saranno impiegate soprattutto in ambito di programmazione software ed avranno un ruolo importante nei piani di sviluppo dell’azienda.

Le principali novità in arrivo riguardano l’app myCicero, lanciata nel 2012 ed oggi diventata MooneyGo, che, con i suoi oltre 2 milioni di utenti registrati e 5.000 comuni coperti in tutta Italia, permette di accedere in modo semplice e veloce a tanti servizi per la mobilità: dal pagamento del parcheggio all’acquisto dei biglietti per i mezzi pubblici. Tra i punti di forza della nuova app, l’ampliamento dell’offerta, con la possibilità, in alcuni centri urbani, di prenotare e pagare taxi e trovare e pagare biciclette e monopattini in sharing. Prossima tappa, inoltre, il debutto nel mercato liberalizzato del telepedaggio. Un business che offre importanti opportunità di crescita, in un contesto in cui le transazioni per la mobilità locale sono ancora fortemente sotto-digitalizzate: nel 2021 meno del 10% del valore totale dei biglietti è stato venduto tramite canali digitali.

L’app MooneyGo è stata premiata con il riconoscimento “Eletto prodotto dell’anno 2023” per la categoria Servizi di Mobilità, in base al grado di soddisfazione e al contenuto di innovazione rilevato da un campione di 12.000 consumatori.