Fileni torna sui campi di calcio di serie A e B: è fornitore ufficiale di nuovi club

Fileni torna protagonista su alcuni dei più importanti campi di calcio di Serie A e Serie B in qualità di Fornitore Ufficiale di carni del Cagliari Calcio, Business Partner della ACF Fiorentina e Club Partner del Parma Calcio 1913. L'iniziativa prevede che il brand Fileni accompagni le partite in casa, gli allenamenti e i principali eventi delle diverse squadre nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025 e che i prodotti Fileni diventino parte integrante nello scrupoloso piano alimentare e nutrizionale dei calciatori.

Dopo essere diventato Official Partner e Fornitore Ufficiale di carni della Nazionale Italiana di Calcio, il Gruppo Fileni torna quindi in campo per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, in cui movimento e dieta salutare risultino complementari per garantire un elevato benessere psico-fisico basato su un’alimentazione sana, variegata ed equilibrata da abbinare ad un costante esercizio fisico.

«Siamo estremamente orgogliosi di annunciare un nuovo capitolo del nostro impegno a fianco del mondo del calcio: essere stati scelti da Cagliari, Fiorentina e Parma è per noi un grande onore e una conferma della validità del nostro lavoro e dei nostri prodotti. Siamo fermamente convinti che promuovere uno stile di vita sano e attivo sia fondamentale e con questa iniziativa contribuiamo ancora una volta a rendere il nostro impegno per il benessere delle persone sempre più concreto e tangibile», ha dichiarato Barbara Saba, Direttrice Marketing e Innovazione del Gruppo Fileni.