Inaugurazione tutta al femminile per "Taglio Netto", il nuovo centro estetico e parrucchiera di Eleonora e Maria Stella

FALCONARA - Una inaugurazione tutta al femminile per “Taglio Netto”, parrucchiera e centro estetico di via Sicilia a Falconara. Emozionate le due socie Eleonora Brunetti e Maria Stella Palummeri per l’avvio della nuova avventura professionale, avvenuta lo scorso giovedì 18 maggio, alla presenza della sindaca, Stefania Signorini e della Responsabile CNA, Elisabetta Grilli.

"La ultraventennale esperienza delle titolari - afferma CNA - sempre tecnicamente aggiornate sulle ultime tendenze di hair-styling e degli effetti di colore per il settore acconciatura ed una ampia offerta nei trattamenti estetici rappresentano l’offerta di “Taglio netto” alle loro clienti". Ecco, le clienti, la vera centralità alla quale riservano accoglienza ed attenzioni: “Ci piace pensare al nostro negozio come uno spazio dove le nostre clienti, conoscenti e vicinato si affacciano anche per scambiare un saluto e condividere un momento della giornata” dichiarano Eleonora e Stella.

Anche la sindaca, Stefania Signorini, sottolinea la “compagine femminile”: “Oggi festeggiamo assieme, 3 donne, una nuova ripartenza, voi con la vostra attività Taglio Netto ed io con i primi giorni di riconferma a sindaca, daremo sicuramente il meglio delle nostre capacità e spirito di servizio”.