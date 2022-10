Eolo raddoppia la velocità di internet in provincia di Ancona: in 47 comuni si viaggerà fino a 200 megabit

Ancona - EOLO continua a investire per contrastare il Digital Divide in Marche potenziando la propria tecnologia: da oggi la connettività fino a 200 Mbps (megabit al secondo) sarà disponibile nei 47 comuni della provincia di Ancona, compresi quelli con meno di 5mila abitanti, segnando un impulso fondamentale alla digitalizzazione della Regione a sostegno di cittadini e imprese.

Grazie alla tecnologia Fixed Wireless Access più avanzata d’Europa per la connessione ad internet in banda ultra larga, EOLO rende disponibili in oltre 6.800 piccoli comuni a livello nazionale servizi di connettività con prestazioni fino ad ora disponibili solo nei grandi centri urbani. “Il potenziamento della nostra tecnologia per raddoppiare la velocità nei territori in cui operiamo è un passaggio fondamentale nella lotta al cosiddetto Digital Speed Divide” ha dichiarato Guido Garrone, co-CEO di EOLO. “Troppo spesso, infatti, chi vive nei piccoli comuni italiani, nelle aree montane o in zone di periferia non ha accesso alla banda ultra larga. Come EOLO, da quasi 20 anni, lottiamo contro questa situazione e siamo arrivati a connettere oltre 6.800 comuni dal nord al sud del Paese. La nuova velocità che siamo in grado di offrire ai nostri clienti potrà soddisfare le necessità di connessione più stringenti”.