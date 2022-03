Oltre 100 dipendenti e 13 nuove assunzioni: sabato riapre il Superstore Conad di Senigallia

SENIGALLIA - Più di 100 dipendenti, di cui 13 assunti appositamente per la riapertura: è il Superstore Conad Senigallia di via Nicola Abbagnano 7 che inaugura nella sua nuova veste, dopo la completa ristrutturazione, sabato 5 marzo alle 9. Sarà il sindaco Massimo Olivetti a tagliare il nastro insieme all’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. Porterà la benedizione don Paolo Gasperini della parrocchia di Cristo Redentore. La breve cerimonia avverrà prima dell’apertura nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

Le novità dopo l’intervento di restyling riguardano prima di tutto la gastronomia, che ora produce internamente un vasto assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare, e la introduzione delle casse veloci automatiche “Speedy spesa”. All’interno del negozio i clienti troveranno la macelleria con banco servito e lavorazione tradizionale in osso, la pescheria con banco servito, il reparto ortofrutta, oltre a salumi, formaggi e vino. Completano l’offerta il banco del sushi, affidato a una primaria società specializzata, e la produzione diretta di insalate e macedonie. Gli orari di apertura sono dalle 7 alle 21, domenica compresa.

«Prosegue il piano di ristrutturazioni che la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati sta portando avanti nelle Marche e in tutto il territorio di sua competenza — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta —. In regione siamo presenti a Pesaro-Urbino e in tutta la provincia di Ancona, eccetto il comune capoluogo. Quella di Senigallia è una piazza molto importante per la nostra cooperativa: l’investimento per la ristrutturazione, unito alla comprovata professionalità dei gestori, conferma questo dato e intende mettere in evidenza un’offerta sempre più all’insegna della qualità e dell’innovazione, ma anche della tradizione».