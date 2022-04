Astea Energia amplia i servizi, i nuovi orari di sede e sportelli

OSIMO - Astea Energia aumenta i servizi relativi ad assistenza, contrattualistica, accesso alle informazioni su contratti, tariffe e pagamenti, sia per forniture di energia e luce che per impianti di efficienza energetica come condizionatori, caldaie, impianti fotovoltaici, pompe di calore. Negli ultimi mesi Astea Energia ha ampliato il numero degli Sportelli fisici sui territori e gli orari di apertura. Di seguito la rete degli sportelli con i relativi giorni e orari di apertura:

Sedi

Sede Osimo

Via Guazzatore 163 – 60027 Osimo (AN)

dal lunedì al venerdì 08.15 – 12.15

Sede Recanati

Via Battisti 30 – 62019 Recanati (MC)

dal lunedì al venerdì 09:15 – 13:00

Sportelli

Recanati (Chiarino)

Via L. Gigli 2

dal lunedì al venerdì 08.15 – 12.15

Loreto

Via Trieste 17

martedì e giovedì 09:30 – 12:30

mercoledì 14:30 – 16:30

venerdì 15:30 – 18:30

Porto Recanati

Via Bramante 108

martedì 14:30 – 16:30

Sirolo

Via Betellico 10

giovedì 14:20 – 16:20

Filottrano

Via Corso del Popolo 66

lunedì 15:30 – 18:30

mercoledì e venerdì 09:30 – 12:30

Jesi

Via del Lavatoio, 23

dal lunedì al venerdì 09:15 – 13:00

mercoledì 14:30 – 16:30

Energy Point

Ancona

Via Carlo Maratta, 41/43

martedì, mercoledì e giovedì 09:00 – 12:30 e 14:30 – 19:00

lunedì e venerdì su appuntamento

Castelfidardo

via Matteotti 12/B

lunedì e venerdì 09:30 – 12:30

mercoledì 15:30 – 18:30

Sono molti i modi con cui si può raggiungere Astea Energia anche da casa:

Call Center: il numero verde gratuito 800 992627, dal lunedì al venerdì (08.00-17.00) e sabato (08.00-13.00).

Sportello Web: Il secondo strumento con cui poter entrare in contatto è con lo sportello online https://sportello.asteaenergia.it/. Grazie a esso si ha la possibilità di contattare Astea Energia 24 ore su 24 per contratti, la consultazione dei propri dati e, in generale, effettuare la maggior parte delle operazioni che si possono fare nello sportello fisico.

Posta Elettronica: Sempre online si può contattare Astea Energia per mezzo dell’indirizzo di posta clienti@asteaenergia.it.

Social Network: Astea Energia ha canali social su Facebook, Instagram e Linkedin, attraverso i quali si possono inviare messaggi e restare sempre aggiornati.