AnconAmbiente, piccole variazioni del servizio nel periodo di Ferragosto

ANCONA - Durante la settimana di Ferragosto ci saranno alcune piccole variazioni nei servizi erogati da AnconAmbiente.

CentrAmbiente

Solamente nella giornata del 15 agosto 2020 tutti i CentrAmbiente di Ancona (Via del Commercio 27 e Via Sanzio Blasi - Posatora) rimarranno chiusi. Sempre nella stessa data rimarranno chiusi i CentrAmbiente di Fabriano, Sassoferrato, Serra De Conti e Cerreto d’Esi.

Sportello al Pubblico

Dalla giornata del 10 sino al 21 agosto 2020 lo “Sportello al Pubblico” di Via del Commercio 27 ad Ancona rimarrà aperto, ma non potrà esercitare il servizio di vendita al dettaglio (ad esempio la vendita dei Big Bag), ma solamente la consegna dei materiali gratuiti (ad esempio i sacchetti / shopper per la frazione organica) i quali potranno essere ritirati tranquillamente in questo periodo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raccolta rifiuti e spazzamento

Su tutti i comuni gestiti dall’azienda, nella giornata del 15 agosto 2020 il Servizio di Raccolta Rifiuti e Spazzamento sarà effettuato nella modalità prevista per le giornate festive con annesse tutte le attività di mantenimento del decoro.