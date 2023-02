Ancora esche killer per i cani: ormai è una (stupida) moda

ANCONA - Ancora trappole per i cani nella zona di Brecce Bianche. Nulla di nuovo, purtroppo. Si tratta dei soliti wurstel con all’interno chiodi, seminati da qualcuno con il chiaro intento di fare male agli animali. Manifesti di avviso, per richiamare l’attenzione dei proprietari, sono stati affissi dalla Lega Anti Vivisezione, in diversi punti del quartiere. Un presunto responsabile era già stato denunciato dalla polizia locale. Indagini in corso per risalire al responsabile degli ultimi episodi.