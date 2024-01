Iside, storia a lieto fine. Il cane simbolo dell'alluvione a Senigallia ha una nuova casa

SENIGALLIA – Era stata salvata dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Denutrita, in sottopeso di almeno 10 chili, con un’alopecia da dermatite da pulci e un tumore (al terzo stadio, di oltre un chilo e mezzo di peso) che si era reso necessario operare d’urgenza e l’ha successivamente obbligata ad un lungo periodo di cure. Ma ad Iside, cagnolone di sei anni – incrocio tra un pastore maremmano ed un pastore dei Pirenei - presa in consegna dell’Associazione Cuori Pelosi, che gestisce il canile rifugio di Senigallia, non è mai venuta meno la voglia di lottare e di rialzarsi, e dimenticare il passato.

L’avevano ritrovata malata in un’azienda dell’entroterra senigalliese, fedele al suo compito di fare la guardia davanti alle stalle ormai vuote, visto che i danni provocati dall’alluvione erano stati tali da impedire il prosieguo dell’attività. Ora Iside, oltre a ritrovare la forma ed avere tanto affetto e coccole da parte di chi l’ha accudita durante tutto questo tempo, ha anche una nuova famiglia. Mediante un post Facebook i “Cuori Pelosi” hanno voluto salutarla pubblicando le immagini di chi l’accolta nella sua casa adottandola, e ringraziando anche tutti coloro che hanno fatto sì che la storia abbia avuto un lieto fine.