La cima si stacca dalla nave durante l'attracco, la frustata mortale uccide un portuale

Tragedia al porto, questa mattina è avvenuto un incidente mortale che ha visto vittima un portuale di 33 anni, padre di 2 bambini. L’uomo è stato raggiunto al collo dalla cima di una nave container, mentre attraccava alla banchina 23.

Qualcosa è andato storto durante l’operazione perché è stato in quel momento che la cima si è staccata dalla nave, è andata in tiro e, con una frustata, ha raggiunto il 33enne al collo, uccidendolo sul colpo. I fatti sono avvenuti questa mattina, sotto gli occhi di un collega, che ha provato a salvarlo chiedendo anche l’intervento del 118. Sul posto gli operatori dell'automedica e i volontari della Croce Gialla, ma non hanno potuto fare nulla per lui.

