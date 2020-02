Terribile frontale, nuovo bollettino medico: «Bambino in condizioni critiche»

Dopo una notte di speranza è arrivato questa mattina alle 8 il nuovo bollettino medico da parte dell'azienda ospedaliera, riguardo le condizioni del bambino di 5 anni rimasto gravemente ferito ieri mattina a Polverigi. Secondo quanto recita la nota firmata dal direttore SOD Anestesia e Rianimazione Pediatrica, Alessandro Simonini, le condizioni del piccolo sono ancora critiche ma stazionarie. Proseguiranno anche oggi il monitoraggio e le cure intensive.

Svolta nelle indagini

Intanto c'è una clamorosa svolta nelle indagini sull'incidente di ieri mattina (10 febbraio) a Polverigi in cui sono rimaste gravemente ferite tre persone, tra cui un bambino di 5 ricoverato in prognosi riservata al Salesi, in condizioni critiche. E’ indagata una giovane automobilista che avrebbe provocato il terribile frontale con una manovra pericolosa. La ragazza, residente ad Agugliano, è già stata rintracciata e individuata dalla polizia locale dell’Unione Terra dei Castelli: ha riferito di non essere scappata, ma semplicemente di non essersi accorta di nulla. Determinante è stata la testimonianza della studentessa osimana di 24 anni che con la sua Alfa Romeo Giulietta ha invaso l’altra corsia ed è finita addosso alla Fiat 500 L su cui viaggiavano una 41enne di Agugliano e il figlio di 5 anni.