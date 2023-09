Al via il corso di fundraising per il Terzo settore, “Acquisire risorse per sostenere i diritti”

Un corso per diffondere la cultura della raccolta fondi nel mondo associativo del territorio. A organizzarlo è l’associazione di promozione sociale Amad, in partnership con le organizzazioni di volontariato Reti culturali e Terzavia e il supporto di CSV Marche all’interno dei suoi percorsi di formazione partecipata. Le lezioni, gratuite e rivolte a volontari e rappresentanti di associazioni ed enti del terzo settore, partono il 15 settembre nella sede di Amad di via Macerata 24, alle ore 17. Sono diciotto gli incontri settimanali di tre ore, fino a metà febbraio, in un itinerario che prevede teoria e lerning by doing, per insegnare come coinvolgere donatori di tempo e di denaro, così da accrescere il proprio capitale di relazioni, nel segno delle più aggiornate visioni di raccolta fondi.

Docente del corso è Livia Accorroni, consulente e formatrice in fundraising per Fundraiserperpassione SB. Donatella Linguiti, presidente di Amad, Associazione Multietnica Antirazzista Donne, spiega: «Il corso nasce per acquisire un sapere tecnico e metterlo al servizio di una causa, per costruire una cultura che si fonda sullo scambio sociale e riflettere sulle ragioni che rendono la vita degna di essere vissuta. Un tempo dedicato al valore della costruzione di relazioni fra gli individui, caratterizzate dalla fiducia reciproca, dalla trasparenza e dalla lealtà dei rapporti: competenze indispensabili per gli Ets». Aggiunge Marina Turchetti, presidente dell’odv Reti Culturali: «Collaboriamo da anni con i partner di progetto per la difesa dei diritti, delle donne e universali. Anche questa volta ci troviamo in sintonia, per realizzare un’azione che sia a servizio di altre azioni».

È d’accordo Laura Pergolesi, di Terzavia: «Le nostre associazioni praticano la raccolta fondi da tempo, così da coinvolgere sempre nuove persone e risorse nelle proprie attività per il territorio. Questa opportunità formativa è ancor più preziosa in vista delle sfide che ci attendono». Nelle Marche sono ancora davvero poche le organizzazioni senza scopo di lucro che effettuano un'attività di raccolta fondi strutturata e costante nel tempo, con personale retribuito e o volontario e ci sono ancora molte opportunità per riflettere sul dialogo generativo. A spiegarlo è la formatrice del corso, Livia Accorroni: «Stimolare il dono, formarsi e aggiornarsi sul fundraising è ormai un dovere per il non profit, una scelta strategica necessaria per continuare a esistere e generare un impatto positivo sulla società e il pianeta. Un ente del Terzo settore, piccolo o grande che sia, deve essere pronto a programmare e a implementare campagne di raccolta fondi e di comunicazioni efficaci».

Il nuovo corso di Fundraising è sostenuto dal CSV Marche nell’ambito dei progetti di formazione partecipata che l’Ets cura. Spiega in questo senso Francesco Varagona, presidente della delegazione di Ancona di CSV Marche. «È opportuno sottolineare la capacità del Centro Servizi di Volontariato d’affiancarsi a reti già esistenti, per favorire una formazione partecipata e la volontà di confrontarsi e collaborare con altre associazioni, per stimolare la nascita di laboratori di co-progettazione e di co-formazione. Il CSV intercetta queste richieste, favorisce la condivisione di bisogni e esigenze, mette insieme le risorse delle associazioni e le proprie. I percorsi di formazione diventano così luoghi generativi». Per maggiori informazioni sul corso di fundraising: 335/7111483. Per iscrizioni: segreteria@associazioneamad.it