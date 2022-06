Lo show della grande vela è servito: ad Ancona il Giro dell’Italia e le sue stelle

ANCONA- È partita da Genova il 15 giugno una regata che sta portando dieci equipaggi doppi, a bordo di imbarcazioni Beneteau Figaro 3, in un giro a tappe attorno all’Italia, che si concluderà l’8 luglio a Venezia: si chiama Marina Militare Nastro Rosa Tour ed è il nuovo format di tour a vela attorno all’Italia ideato da SSI Events di Milano, con una storica esperienza nell’organizzazione di regate, e Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa. Dopo aver toccato le città di Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi e Vieste, il Giro dell’Italia a Vela arriverà ad Ancona per la penultima tappa di questa edizione. La carovana ed il villaggio regate sbarcheranno a Marina Dorica, nella zona attigua al “Triangolone”, lunedì 4 luglio, per trattenervisi fino a mercoledì 6, giorno in cui le imbarcazioni ripartiranno per l’ultimo tratto di regata, tra Ancona e Venezia.

Ad arrivare ad Ancona, dopo una navigazione di oltre 150 miglia da Vieste, sarà anche l’atleta di casa Claudia Rossi, tre volte campionessa europea J/70 e campionessa iridata in carica double mixed offshore, che, con la compagna di equipaggio Cecilia Zorzi, vincitrice del titolo europeo double mixed offshore, è in lizza per la vittoria di questa regata attorno all’Italia: al momento, infatti, Team Mexedia è secondo in classifica, una manciata di punti alle spalle dei leader su Team IREN. “Non vedo l’ora di arrivare a Marina Dorica con il Marina Militare Nastro Rosa Tour. Io arriverò via mare a bordo del Figaro 3 con Cecilia, che sta condividendo questa bellissima e faticosa esperienza con me. Sarà emozionante arrivare a casa dopo così tante miglia percorse, non vedo l’ora! Venite a trovarci, vi aspettiamo in banchina e poi al villaggio per un aperitivo tutti insieme!” ha dichiarato Claudia Rossi, appena arrivata a Brindisi da Crotone.

Come anticipato da Claudia Rossi, infatti, nelle giornate di permanenza ad Ancona non mancheranno le attività, sportive e sociali, aperte anche alla cittadinanza: si potrà assistere ad adrenaliniche regate di Waszp, nuove derive singole che “volano” sull’acqua grazie alla presenza di un foil, e di Kite Surf a poca distanza da Marina Dorica. Il villaggio regate, accessibile al pubblico, offrirà attività per i più piccoli promosse dalla Federazione Italiana Vela e la possibilità di godersi un fresco aperitivo o una rilassante cena al tramonto presso il ristorante itinerante MyPasta. La famiglia Cianfarani, che si occupa della ristorazione collegata al Giro e proprietaria di un famoso locale tipico nel cuore di Roma, in esclusiva per la città di Ancona conterà sulla presenza di chef esperti nella tradizione romana e proporrà menù con i piatti tipici della cucina della Capitale: dai supplì all’amatriciana, dai fiori di zucca alla cacio e pepe.

Nel segno dell’inclusività, è da menzionare anche un’iniziativa completamente tagliata su misura per il pubblico disabile che vorrà prendere parte all’esperienza del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Ad Ancona approderà infatti il catamarano “Lo Spirito di Stella”, un’imbarcazione unica nel suo genere, interamente accessibile ed attrezzata per trasportare passeggeri disabili e in sedia a rotelle: l’armatore Andrea Stella accoglierà a bordo gli ospiti che ne faranno richiesta, regalando a chi avrebbe difficoltà a vivere un’esperienza su una barca a vela degli indimenticabili momenti in mare. La ripartenza delle imbarcazioni e della carovana itinerante dal capoluogo dorico è prevista per mercoledì 6 giugno: dopo la navigazione da Ancona a Venezia, la classifica combinata delle tre categorie - offshore, Waszp e Kite Foil - determinerò il vincitore dell’edizione 2022 del Marina Militare Nastro Rosa Tour.