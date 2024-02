Marini mette tutti in fila all'ombra delle Piramidi: oro nella prova di Coppa del Mondo del Cairo

È trionfo italiano all’ombra delle Piramidi d’Egitto nel fioretto, nella prova della World Cup di Scherma che fa emergere ancora una volta la classe di Tommaso Marini. Superlativa la performance del campione dorico, protagonista di un’autentica prova di forza che lo ha portato sul gradino più alto del podio in un’altra giornata memorabile per il movimento azzurro. Oltre a quello di “Tommy”, che ha battuto in finale un altro esponente della pattuglia tricolore come Edoardo Luperi, al Cairo è arrivato l’oro anche nella prova individuale femminile, vinto da Martina Favaretto davanti all’altra italiana Martina Sinigalia, che si è messa al collo il bronzo.

In apertura di giornata Tommaso Marini, entrato nel tabellone di diretta come testa di serie numero 3, ha battuto 15-9 lo statunitense Bryce Louie, sbarazzandosi con facilità nel turno successivo anche del brasiliano Toldo piegato 15-7. Entrato nei top 16, il marchigiano delle Fiamme Oro ha sconfitto con il punteggio di 15-11 il francese Maximilien Chastanet ed ha concesso il bis con un perentorio 15-8 a Kirill Borodachev (il quale aveva estromesso il transalpino Lefort, tra gli atleti maggiormente accreditati). Il sogno di un’altra finale tutta italiana si è materializzato all’esito di due semifinali letteralmente comandate dai fiorettisti azzurri: Marini ha inflitto un netto 15-5 all’ungherese Dosa, mentre Luperi ha regolato 15-11 il cinese Mo. Ed è stato così derby all’ultimo atto: Tommaso Marini ha superato Edo Luperi per 15-6, tornando così sul gradino più alto del podio, per la quinta volta in carriera in Coppa del Mondo, a un mese di distanza dal trionfo di Parigi.