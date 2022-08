Tennis spettacolo, l’ “Open Città di Senigallia” regala emozioni e il successo di Stefano Baldoni

SENIGALLIA- Pubblico delle grandi occasioni nei Campi da Tennis del Vivere Verde per assistere alla finale del Torneo Open che ha messo in palio un montepremi di 6.100 euro.

Stefano Baldoni, 22 anni, ha prevalso su Andrea Picchione (21 anni) dopo un match di altissimo livello contraddistinto da un incredibile ribaltamento dal 6- 2 5-2 in favore di Baldoni che, pur con un match ball a suo favore, si vedeva sfilare via dall’avversario il secondo set. Baldoni nel terzo riprendeva in mano la situazione e, complice un leggero risentimento muscolare di Picchione, si aggiudicava il 3 set e l’ennesimo torneo open stagionale con il punteggio di 6 1.

Presente la rappresentanza dell’amministrazione comunale, della Federazione Italiana Tennis, del Lions e del Panathlon oltre che dei rappresentanti dei main sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’evento.