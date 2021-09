“Another one”, Tamberi festeggia sui social: il campione conquista anche la Polonia

Gimbo ha esultato per il successo nel meeting di Chorzow in Polonia dove si è aggiudicato l’oro con la misura di 2.30. Tra i complimenti ricevuti non potevano mancare quelli di Chiara, sua futura sposa, che lo ha seguito da lontano

Un altro oro. Da quello olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 a quello di ieri, meno pesante ma comunque prestigioso, ottenuto nel meeting di Chorzow in Polonia nel corso del World Athletics Continental Tour Gold. Ha toccato quota 2.30 Gimbo Tamberi, ha atteso che i suoi avversari Ivanyuk, Bondarenko e Sullivan pian piano uscissero di scena, e si è concesso la festa con il pubblico locale che lo ha osannato dal primo all’ultimo minuto.

Festa anche sui social come ha abituato negli anni: “Another one (seguito dall’emoticon di una medaglia d’oro). Nove gare sopra i 2.30 in questa stagione, eguagliato il record del 2016. Tra 4 giorni nella finale della Diamond League di Zurigo voglio assolutamente andare in doppia cifra per la prima volta nella mia carriera”.

Tante le storie pubblicate dai suoi fans, in particolare dalla futura moglie Chiara che lo ha seguito da casa, salto dopo salto, salutandolo con un esaltante: “Ragazzo, ma oggi voliamo? Lo volevi e lo hai fatto!”