Il SunSen coglie ancora nel segno, nonostante il maltempo

Si conferma anche quest’anno il grandissimo successo del SunSen. La tradizionale tre giorni di Senigallia dedicata al Beach Volley e non solo, che ha animato il weekend presso El Chiringuito, è stato il teatro del primo torneo federale B1 di Beach per la riviera adriatica. Un vero e proprio antipasto della stagione estiva che, nonostante il maltempo del venerdì e della domenica, ha portato in spiaggia centinaia di atleti ed appassionati pronti a darsi battaglia anche nei tornei amatoriali 2x2 misto, maschile, femminile e 4x4 misto.

Il torneo federale ha visto trionfare Silvia Leonardi e Sofia Balducci, vincitrici in finale contro le due volte campionesse d’Italia Jessica Allegretti e Giulia Toti, mentre hanno conquistato il terzo posto Eleonora Annibalini ed Arianna Barboni. Nel maschile tante le gare ad altissimo contenuto spettacolare con la vittoria in finale dei talentuosi Giacomo Spadoni e Michele Luisetto che hanno avuto la meglio sul vicecampione d’Italia in carica Manuel Alfieri in coppia con uno dei grandi interpreti di questa disciplina, Davide Dal Molin. Terzo posto per l’ex campione d’Italia e cinque volte vicecampione. l’anconetano Paolo Ficosecco in coppia con Francesco Terranova.

Un grande successo frutto del lavoro di tutto lo staff del Chiringuito capitanato da Michele Trebbi e da Alberto Crivelli, responsabile dell’organizzazione tecnica e sportiva del Sunsen, per un weekend che ha visto anche tantissimi eventi collaterali tra DJ Set ed animazione. Il Sunsen è ormai diventato un modello per tutta la regione ed un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati della spiaggia, sia per gli atleti professionisti a caccia della forma migliore in vista delle tappe del campionato italiano, sia per gli amanti del beach che si sono misurati nei tornei amatoriali che per tutti coloro che non hanno perso l’occasione per gustarsi un antipasto della stagione estiva nonostante il maltempo.