Exploit del Pedale Chiaravallese a Montesilvano: 7 podi nella categoria Giovanissimi

Grande festa nella Sala Consiliare del Comune di Jesi dove si è svolta la premiazione dei Giovanissimi della società ciclistica Pedale Chiaravallese, nata nel 1969, che ha partecipato al Meeting nazionale dedicato ai giovanissimi dal 15 al 18 giugno 2023 a Montesilvano (PE). La Società, che raccoglie un bacino di atleti dalla costa all’entroterra jesino, ha preso parte alla quattro giorni di eventi, non solo sportivi, come la spettacolare sfilata d’apertura con la presentazione di tutte le squadre che hanno portato coreografie ispirate al territorio della propria regione. Poi tre giorni di gare che hanno visto la partecipazione di 2500 atleti dai 6 ai 12 anni, suddivisi in batterie con differenti specialità: strada, sprint, ginkana e fuoristrada. Un bilancio eccezionale per i Giovanissimi con 2 primi, 4 secondi posti e 1 terzo, oltre a piazzamenti nei primi dieci.

Ad accoglierli, oggi, nella residenza municipale il Sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessore allo sport Samuele Animali che hanno premiato ogni singolo atleta con una medaglia della città di Jesi complimentandosi con loro. La Pedale Chiaravallese ha ottenuto uno straordinario risultato: seconda nella classifica generale grazie al numero di atleti ed ai risultati ottenuti nella tre giorni di gare. Seconda solo alla fortissima società lombarda di Costamasnaga, già vincitrice della passata edizione del Meeting svoltasi a Valdobbiadene nel 2022. E non è tutto: la società del presidente Giulio Cardinali, accompagnata al Meeting dagli allenatori Marco Caimmi e Sandro Senesi e dalla instancabile e spumeggiante responsabile Giovanissimi Giulia Stortoni, è salita sul podio anche per il Trofeo dedicato alla sfilata di apertura della competizione.

Valida e davvero di grande impatto la collaborazione alla manifestazione dell’Ente Palio di San Floriano di Jesi, città dove i ragazzi si allenano durante la settimana. Il presidente Emanuel Santoni ha portato a sfilare figuranti, sbandieratori, armati, arcieri e tamburi in un luogo insolito rispetto agli impegni istituzionali, sfilando sul lungomare di Montesilvano in un lungo corteo composto da tutti i genitori dei ciclisti – vestiti di tutto punto sempre dall’Ente Palio che ha fornito gli abiti – e lasciando il pubblico e la giuria del Meeting a bocca aperta. In questa ulteriore classifica, il Pedale insieme all’Ente Palio sale sul terzo gradino, altro podio che impreziosisce ancora di più un traguardo fatto non solo di coppe e risultati nelle batterie, ma soprattutto di grande divertimento, di amicizia, di lavoro di squadra. Oltre alla stagione ciclistica che prosegue fino a ottobre, prossimo appuntamento di rilievo nazionale il primo weekend di settembre: la Coppetta d’Oro. Al rientro proseguiranno i festeggiamenti a Jesi in occasione della Notte Azzurra.