Pallanuoto serie A2 maschile, la Vela Ancona cade a Salerno

La Vela Ancona cade davanti all’Arechi, costretta ad arrendersi alle parate di De Totero, protagonista come all’andata, e alla maggiore concretezza offensiva della formazione salernitana. Non è un buon momento, per la Vela, gli allenamenti itineranti per la chiusura della vasca del Passetto non sono un alibi e finiscono inevitabilmente per incidere sulla prestazione dei ragazzi di coach Risso che tante, troppe volte sbagliano conclusioni anche semplici davanti alla porta dell’Arechi. Così dopo una buona partenza Pantaloni e compagni si trovano presto a dover inseguire e la formazione di Baviera se ne va, creando quel divario che i dorici non riescono più a colmare.

In vantaggio la Vela con Tommaso Milletti, l’Arechi risponde con Vuolo, ancora Vela con Mattia Milletti e ancora salernitani in parità con De Sio in superiorità, di nuovo dorici avanti con Zhardan in situazione di vantaggio numerico in vasca. Poi l’Arechi mette a segno due gol con Gregorio e passa in vantaggio 4-3 al primo intervallo, per poi nel secondo tempo scavare il solco con i centri Gregorio e Ragosta in superiorità (6-3). La Vela accorcia con Tommaso Milletti (6-4 al cambio di campo), i padroni di casa tornano ancora sul +3 con De Sio nel terzo tempo, ma la Vela prova a restare in scia con la rete di Tommaso Milletti in superiorità, riportandosi sul -2 all’ultimo intervallo (7-5). Ancora Gregorio a bersaglio, Pieroni accorcia per la Vela, Gregorio su rigore e Iannicelli permettono alla formazione salernitana di arrivare sul 10-6. Però la Vela è ancora viva e si rifà sotto con Tommaso Milletti in superiorità e con Bartolucci, ma è troppo tardi, finisce 10-8.

«Abbiamo prodotto e tirato il doppio dei nostri avversari e realizzato molto meno – commenta coach Marco Risso a fine partita – lasciando la partita sui binari che loro volevano. Si chiudevano davanti al loro portiere, noi avremmo dovuto fare gol in contropiede, giocare molto orizzontali, invece abbiamo accettato che loro ripiegassero sempre. Il loro portiere ha parato tutto, ma noi abbiamo mostrato difetti estremizzati ed evidenziati ancora di più da quest’assenza di allenamenti in cui si possa allenare ciò che accade in partita. La situazione è questa, dobbiamo essere più esigenti con noi stessi, nelle prossime sei partite dobbiamo comunque dare il meglio».