Pallanuoto A2 maschile, Vela Ancona sabato a Monterotondo contro il Crotone

Stavolta si gioca a Monterotondo, area metropolitana di Roma, sabato alle 14.30, non più a Firenze: il pellegrinaggio dei dorici della Vela Nuoto Ancona, per le partite in casa, visto il protrarsi della chiusura dell’impianto del Passetto, prosegue inesorabilmente. Spostamenti per giocare le gare interne, ma anche e soprattutto per gli allenamenti, che costringono i ragazzi di coach Marco Risso a allenamenti di nuoto in acqua bassa alternati ad altri in vasche più profonde per esercizi di tecnica e di gambe, ma senza mai o quasi mai potersi allenare in vasche regolamentari per simulare le condizioni partita. Una situazione che pesa sulla preparazione e sul rendimento della squadra, scivolata al quarto posto in classifica dopo il ko di Salerno e chiamata, sabato, a una prova di forza e di maturità contro il Crotone, secondo in classifica.

All’andata a Crotone finì in parità, ma era una Vela nel pieno della condizione: «Affrontiamo una squadra contro cui per budget e curriculum non c’è partita – spiega coach Marco Risso – ma anche dal punto di vista tecnico, dell’esperienza e della situazione. Giocare a Monterotondo mi dà particolarmente fastidio, speravo in una maggiore collaborazione da parte del mondo che ci sta intorno. Speriamo che Pasqua ci porti delle belle sorprese per la riapertura del Passetto. Possiamo e dobbiamo fare bene, ma dopo sei settimane in questo stato non sarà facile. I ragazzi sono encomiabili e sempre pronti a dare battaglia contro chiunque, ma è un po’ come giocare alla lotteria».