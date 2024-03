Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona di scena domenica contro l’Agepi Roma

Quattro partite alla fine della regular season, le doriche di coach Milko Pace affrontano la partita “in casa” alla piscina Saline di Senigallia (fischio d’inizio alle 15.15) l’Agepi Roma per il noto protrarsi della chiusura della piscina del Passetto. Cosma Vela Ancona al terzo posto in classifica dopo il doppio scivolone contro Volturno e Civitavecchia, romane all’ultimo posto ma con tante giovani promettenti. Non sarà una partita facile, nessuna lo è, specie in questo periodo in cui le doriche sono costrette ai salti mortali tra una vasca e l’altra, tutte o poco profonde o strette, per allenarsi e per giocare le partite in casa. Una situazione che non può non pesare su preparazione e conseguente rendimento della squadra, ma che a quattro giornate dal termine non può diventare un alibi. C’è una partita da vincere e questa è proprio quella contro l’Agepi. Per riprendere la corsa in direzione playoff.

«La partita diventa delicata – dice coach Milko Pace – perché dopo due sconfitte c’è tanta voglia di riscatto. Vero che incontriamo una squadra che è ancora a zero punti, ma proprio questa situazione fa sì che non ci possa essere nulla di scontato. Abbiamo trascorso una settimana abbastanza positiva, allenandoci per tre volte a pallanuoto, due volte a Senigallia e una a Moie, stiamo cercando di preparare la partita il meglio possibile per tornare a vincere e per essere a quattro punti dalla certezza dei playoff».