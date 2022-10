Sabato da incorniciare per Chiaravalle: doppia vittoria nei tornei cadetti

Sabato di gioia in casa Pallamano Chiaravalle, per effetto della doppia vittoria ottenuta sia in A2 maschile contro il Bologna United (32-28) che nel torneo cadetto femminile, grazie alla larga affermazione centrata contro lo Sportinsieme (45-19). Ad aprire le danze è stata la squadra maschile di coach Guidotti alle 18 contro i felsinei. Gli emiliani si sono presentati a Chiaravalle con diversi rinforzi in rosa, contrariamente ai padroni di casa che devono ancora fare i conti con l’infermeria piena. Chiaravalle prende comunque subito il timone della partita grazie ad una buona difesa, velocità di gioco e ai gol di Sgarella, Vassia e Brutti. Proprio questo trio darà una spinta fondamentale al gioco nella seconda metà del primo tempo, passando da 10-10 al risultato di 18-11 a fine prima frazione. Nel primo tempo purtroppo si segnala l’infortunio del portiere Vittorio Guidotti che, tuffandosi in porta per evitare una rete avversaria, si procura un brutto taglio in fronte. A lui vanno i più calorosi auguri di pronta guarigione.

Il secondo tempo prosegue come il primo, ma a fare la differenza è l’arbitraggio che non risparmia nulla alla formazione chiaravallese, costretta a giocare per oltre la metà del tempo con un giocatore in meno. Grazie a questo Bologna si rifà sotto arrivando anche a sole due reti di distanza da Chiaravalle (23-21), ma le individualità biancoblu permettono di condurre in porto il match che si chiude con il punteggio di 32-28. In serata anche la A2 femminile di mister Fradi è scesa in campo. Dopo l’apertura di stagione amara, Mariniello e compagne volevano dare una prova di forza per dimostrare il valore di questa squadra che, lo scorso anno, è arrivata ad un soffio dalla promozione in A1. La partita contro lo SportInsieme, andata agli archivi con un eloquente 45-19, è stata a senso unico in favore di Chiaravalle, con grandi prestazioni da parte di Cuello, Costantini, Mariniello e Rivera Ventura. Adesso le ragazze marchigiane dovranno attendere altre due settimane prima del prossimo incontro di campionato previsto per il 6 novembre, contro le Marconi Jumpers. Un altro scontro importante per puntare già da ora alla testa del girone.