Pallamano Camerano al lavoro: stagione al via il 3 settembre

Lunedì 1° agosto è iniziata la preparazione per la Pallamano Camerano. La squadra impegnata nel campionato di A2 maschile sarà guidata da coach Davide Campana, che rientra così a “pieno regime” con la prima squadra, non tralasciando la guida tecnica della compagine di A2 femminile. Coach Campana avrà a suo fianco come preparatore dei portieri il riconfermato Cristiano Giambartolomei, per poter far crescere gli estremi difensori gialloblu. Il gruppo, seppur non ancora al completo, ha riassaggiato il parquet del PalaPrincipi in vista del prossimo inizio di stagione, fissato per il 3 settembre. Il gruppo presenta alcune novità, tante conferme ed alcuni addii, come quello di Simone Giambartolomei passato al Campus Italia e di Mattia Bilò che saluta per motivi di studio.

«Ho buone sensazioni già dal primo allenamento – commenta coach Campana – ed abbiamo lavorato subito su alcuni aspetti, tra cui quelli che saranno i nostri principi difensivi. Ho visto i ragazzi carichi e, anche se non siamo ancora al completo per diversi motivi, siamo riusciti a lavorare in 15. Mi aspetto un campionato di A2 tosto, perché tante squadre si sono rinforzate. Da parte nostra abbiamo inserito alcuni elementi nell’organico visto che perdiamo un paio di elementi giovani di prospettiva. Daremo comunque il massimo e cercheremo di lottare per stare subito dietro alle prime della classe».