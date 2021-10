Camerano, sfida agli "azzurrini" per cancellare il k.o. con Teramo

La Pallamano Camerano è attesa da una trasferta difficile, dopo la prima sconfitta casalinga contro il Lions Teramo. È tempo di riscatto per la squadra di coach Fernando Capurro, ancora amareggiato per la mancata rimonta contro comunque un ottimo avversario come il Teramo, ma è necessario guardare avanti: ad affrontare i “gialloblu” ecco il Campus Italia, la nuova squadra federale maschile che include al suo interno 18 dei migliori talenti italiani appartenenti al biennio 2004-05.

Entrambe le compagini vengono da una sconfitta e nonostante la compagine di coach Pasquale Maione navighi nelle zone basse di classifica, la Pallamano Camerano sarà concentrata al massimo per portare a casa due punti importantissimi per questa che è comunque un'ottima classifica.«Sarà comunque una partita tosta quella che ci attende sabato a Chieti - esordisce il giovane figlio d'arte Simone Giambartolomei - mentalmente e fisicamente siamo pronti questa rivincita dopo la sconfitta di misura di domenica scorsa».

La Pallamano Camerano punta molto sulla crescita dei giovani, infatti è una tra le rose con l'età media più bassa e Simone è uno dei tanti esempi di crescita e valorizzazione del progetto in cui la società crede molto. «Abbiamo un ottimo gruppo ed i ragazzi sono fantastici - prosegue Simone - mi sono trovato benissimo fin dall'inizio anche con gli altri giovani e crediamo molto nel progetto societario».

Fischio d’inizio sabato 30 ottobre alle ore 17.30 al Centro Tecnico Federale “La Casa della Pallamano”. Direzione di gara affidata alla coppia composta da Alex Passeri e Stefano Rinaldi.