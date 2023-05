Distensione su panca, alla Bliss il titolo regionale: sette atleti qualificati per le nazionali

ANCONA - Si sono svolte il 23 aprile presso la palestra Bliss di Ancona le gare regionali distensione su panca, valevoli per le qualifiche nazionali. Ad aggiudicarsi il titolo regionale è stata la stessa Bliss, ma a rubare l'occhio sono i sette atleti qualificati per le nazionali (due donne cinque uomini): Luca Bassetti, secondo nella -59 con 120 kg sollevati; Alessandro Paniccià, terzo nella -65 con 136kg; Nicola Bastianelli, primo nella -80 con 162kg; Simone Alberico secondo nella -97 con 186kg; Lorenzo Di Giuseppe, quarto nella +107kg con 200kg sollevati.

Per le donne Giada Imparato, seconda nella -79 con 76kg sollevati, Veronica Orletti, quinta nella -86 con 70 kg sollevati. Si qualificavano i primi sei di ogni categoria. La guida tecnica è stata condotta da Teodoro Alfano e Marco Piattoni. Soddisfazione per il vicepresidente Luca Serenello, che spera di bissare il successo tricolore di due anni fa, come prima palestra d Italia per la specialità. Le finali si svolgeranno il 27-28 maggio a Calenzano.