Mondiali di windsurf, otto talenti dalla Stamura

Dal 23 al 31 ottobre si è svolto il Campionato del Mondo T293 a Torbole sul Garda. Erano presenti ben 300 atleti da 22 nazioni divisi nelle categorie U13, U15 e U17. Le condizioni meteo sono state molto favorevoli e ciò ha permesso di terminare il programma di ben 15 regate per ogni flotta. Numerose prove sono state svolte la mattina con il Peler, vento tipico del garda che ha messo a dura prova i ragazzi sia per il freddo che per l'intensitá (il quarto giorno sono state registrate raffiche oltre i 30 nodi). Dalla stamura hanno partecipato 8 ragazzi.

Nell' U13 Medea Falcioni vince il titolo femminile davanti alle due ragazzi estoni, dimostrando una forza di volontà fuori dal comune e una grande maturità per i soli 11 anni. È riuscita a vincere anche una prova nella giornata più ventosa davanti ai maschi. Bene anche Elias Cardinali, 20esimo e Giulio Centanni 38esimo.

Negli U17, podio sfiorato per Alessandro Graciotti che si deve accontentare del quarto posto. Ha condotto un'ottima regata ed è stato sempre in zona podio (vincendo anche 2 prove e chiudendo sempre nei 10); purtroppo l'ultimo giorno per qualche sfortuna e forse troppo pressione non è riuscito a regatare come suo solito. Giulio Orlandi conclude 25esimo, con due quarti nelle due prove con vento leggero dimostrando di essere molto forte in queste condizioni. Pier Enrico Mariotti, che è andato sempre in crescendo durante tutto il campionato, termina 27esimo. Bene anche Enea Giacomini, 33esimo e Andrea Pacinotti 52esimo alla loro prima esperienza internazionale.

Si conclude così la stagione 2021 con numerosi successi. Riprenderemo presto gli allenamenti anche con i ragazzi più piccoli, concentrandoci maggiormente sul foil, la futura classe olimpica.