Jennifer Ruggeri vince a Pescara: ora le prequalificazioni per gli Internazionali d'Italia

Lo scorso weekend ha regalato una grande soddisfazione ad uno dei grandi talenti marchigiani del tennis. Dopo cinque vittorie contro avversarie più alte in classifica, la ventenne Jennifer Ruggeri si è infatti aggiudicata la tappa di Pescara, superando in finale 7-5, 3-6, 6-4 in finale Camilla Gennaro. Un risultato prestigioso che consentirà all'atleta di Porto Potenza Picena di giocare le prossime prequalificazioni agli internazionali BNL d’Italia direttamente al Foro Italico di Roma.

La tappa di Pescara era l'ultima fase, la terza, a carattere regionale, per l'accesso alle prequalificazioni del prossimo 2-5 Maggio nella capitale, primo atto ufficiale dei prossimi Internazionali BNL d'Italia, che saranno il punto di riferimento del tennis mondiale fino al 21 Maggio con le stelle dei circuiti ATP e WTA pronte a darsi battaglia per il titolo del torneo Master 1000.

«Questa vittoria è anche frutto dell’impegno di tutto lo staff MTA di Jesi, che ringrazio vivamente», sottolinea Jennifer subito dopo la conquista del torneo, rimarcando tutto il grande lavoro di chi la sta seguendo da vicino e che le ha consentito, in questo 2023, di entrare in classifica WTA nonostante la giovanissima età. A riprova di un grandissimo lavoro e di una grandissima competenza tecnica del Pro Team dell'MTA Jesi, che è ormai sempre più un punto di riferimento non solo regionale, ma anche nazionale.