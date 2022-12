Lo sfidante si fa male, match rinviato per Metonyekpon. Polemiche tra in fans: «Pullman noleggiati, poco preavviso»

È stata rinviata in data e località da definirsi la difesa del titolo italiano dei pesi superleggeri che doveva disputarsi sabato 17 dicembre a Lanciano tra l’attuale campione, l’osimano Charlermagne Metonyekpon e lo sfidante Stefano Ramundo. Il Team Crea Boxe diretto dal tecnico Biase Di Tommasi che segue lo sfidante abruzzese ha reso noto attraverso i social che il loro pugile si è infortunato ad una mano durante un precedente incontro. "Si pensava in un pieno recupero per il giorno del match, ma purtroppo non è andata così.” ha precisato Di Tommasi.

La Buccioni Boxing Team di Roma che cura l’organizzazione dell’evento renderà noto, appena possibile, la nuova data e il luogo dove avverrà la difesa del titolo tra il campione della sua scuderia Charly Metonyekpon allenato dal Team Boxing Club Castelfidardo e il pugile vastese Ramundo. La notizia appresa a soli dieci giorni prima dell’evento dai sostenitori del pugile marchigiano, estraneo al rinvio, ha suscitato delusione e malcontento tra i fans anche perché a causa dell’inaspettato posticipo si sono dovuti annullare alcuni pullman che erano già stati noleggiati per il trasporto dei supporters a Lanciano.