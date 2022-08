Tamberi oro europeo: Gimbo fa 2.30 e si regala il gradino più alto del podio

ANCONA- La notte tedesca di Gianmarco Tamberi. Centrando la misura di 2.30 (ha tentato anche di superare il 2.32 con la canzone Bello e Impossibile in sottofondo) il campione olimpico nel salto in alto a Tokyo ha conquistato la medaglia d’oro negli Europei di Atletica di Monaco di Baviera trionfando nella finale. La dedica alla futura moglie Chiara Bontempi con cui si sposserà il prossimo 1 settembre.

Tamberi bissa così il successo di Marcell Jacobs nei 100 metri riportando alla mente degli sportivi italiani la grande impresa delle olimpiadi in Giappone. Alle spalle del talento dorico il tedesco Potye e l’ucraino Protsenko. Marco Fassinotti, l’altro italiano in gara, non ha superato la misura di ingresso di 2.18. La gara, per via della pioggia, è iniziata con un’ora di ritardo.