Futsal, Falconara e Pesaro per un evento top: «Sarà la festa delle Marche stellari»

ANCONA- Le Marche, ormai da tempo, possono considerarsi a ragion veduta al vertice del Futsal italiano. Lo sono soprattutto per i successi nel maschile del Pesaro Calcio a5 e nel femminile del Città di Falconara. Il trionfo di domenica scorsa delle falconaresi nella Coppa Italia di Serie A, nell’epica finale contro il Real Statte a Bisceglie, ha bissato quello dei rossiniani nella medesima competizione ottenuto lo scorso 27 marzo contro l’Olimpus Roma a Salsomaggiore (nella foto dell'archivio di Sky Sport sotto, ndr). E per questo sono in tantissimi a pensare che il doppio brindisi debba essere degnamente festeggiato con un evento in stile “All star game”. Un’amichevole di altissimo livello, aperta al pubblico, che sia un manifesto del grande futsal marchigiano.

L’idea, partorita per la prima volta dal responsabile della comunicazione del Pesaro Matteo Magnarelli, ha trovato nei due presidenti – il falconarese doc Marco Bramucci e il pesarese Lorenzo Pizza – terreno fertile e non è detto che non possa tenersi a stretto giro di contatto. La sede, anche qui condizionali d’obbligo, potrebbe essere il Palabadiali di Falconara. Una location ideale per ospitare l’adeguato numero di spettatori che può prevedersi:

«Diciamo che la macchina organizzativa si è già messa in moto – ha spiegato Magnarelli, uno che di eventi se ne intende viste le molteplici edizioni organizzate del Città di Ancona, il popolare torneo di calcio a 5 estivo in Piazza Pertini tra i più importanti in Italia – I due tecnici, Fulvio Colini e Massimiliano Neri si sono già parlati e l’evento potrebbe tenersi veramente a breve. Sono tanti anni che le Marche lavorano intensamente e con duro impegno e adesso ne stanno raccogliendo i frutti. Questa regione ha fame di calcio a 5, lo vediamo con i nostri occhi nelle categorie regionali, nella grande presenza nelle serie nazionali, nei Galà, nel “Pertini”. Oggi le Marche dominano la scena, spesso vincono e a volte perdono ma rendono sempre orgogliosi di far parte di questo bellissimo movimento. Prima eravamo locali, poi regionali, poi nazionali e adesso siamo stellari. Sarebbe bello un evento aperto al pubblico, con tante iniziative collaterali e la presenza delle autorità. Da parte delle società la voglia di organizzarlo è massima».