Vela, Assoluti di Altura: l’anconetana Claudia Rossi si regala un podio tricolore

MONFALCONE- Claudia Rossi ha conquistato il terzo posto in Classe Regata (Gruppo B) al Campionato Italiano Assoluto di Altura, a Monfalcone. Dopo cinque prove, Marinariello di Francesca De Bona e Andrea Cioni, coordinato dal team manager Riccardo Ravagnan, già nella Nazionale Olimpica Spagnola ai Giochi di Tokyo 2020, ha chiuso al quarto posto overall del Gruppo B. A imporsi è stato lo Swan 42 Morgan V di Nicola De Gemmis su Bewild di Renzo Grottesi, nell'ordine primo e secondi anche della Classe Regata. A completare il podio overall è stato il Grad Solei 48 Athyris do Sergio Taccheo, primo in Classe Crociera. Un risultato di rilievo, frutto di un lavoro di ottimizzazione, e di una scoreline in crescendo, che riflette i progressi quotidiani di un team costituitosi nell'imminenza dell'evento,

Al timone di Marinariello c'era appunto Claudia Rossi, due volte campionessa iridata e tre volte europea di vela: «È un risultato che va oltre le aspettative della vigilia - ha detto Claudia - sono salita in barca solo due giorni prima della giornata iniziale, con un equipaggio che non conoscevo. Si è creato un bellissimo feeling e un forte spirito di squadra che ci ha permesso di scalare la classifica, dopo una prima prova poco brillante. Spero di avere altre occasioni per lavorare con Marinariello Yachting».