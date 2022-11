Falconara "settebellezze": goleada alla Vip e primato confermato

Il Città di Falconara regola la Vip e si conferma capolista della Seria A femminile, con un bel 7-2 che saluta i tifosi di casa a digiuno di calcio a 5 addirittura dal 18 settembre. Tra trasferte, pause Nazionale e dirette Sky il PalaBadiali non ha infatti visto in azione le Citizens da quasi due mesi, cosa che ha spinto i supporters ad accorrere in massa nell’hangar di Via Stadio per applaudire le ragazze di mister Neri. Che non hanno di certo fatto i complimenti, pigiando subito sul pedale del gas nella sfida contro le venete: apre capitan Ferrara, abile sul secondo palo a sfruttare al meglio il diagonale di Dal’maz. La Vip non si scompone e subito Balardin testa i riflessi di Dibiase. Corner guadagnato e ben sfruttato da Marquez per pareggiare il conto. Ci pensa ancora il capitano a riportare avanti Falconara: il 2-1 firmato Ferrara arriva al 4’42”. La Vip non ci sta e al 9’15’’ colpisce il palo con Troiano, ma trenta secondi dopo le campionesse d’Italia allungano con Rozo brava a capitalizzare un’azione offensiva di Taina a impegnare Carturan che non trattiene.

Ancora Falconara: al minuto 15’ arriva il palo di Dal’maz, mezzo minuto più tardi Taty ribadisce in rete un’azione corale tra Isa Pereira e Praticò. Le padrone di casa difendono bene e Diabiase provvidenziale su Marquez in percussione centrale. Prima della sirena Dal’maz arrotonda sfruttando al meglio il recupero in fase offensiva di Rozo. Nella ripresa ancora Falconara super offensivo: Dal’maz mette in mezzo e Jimenez, per anticipare Ferrara, inforca la sua porta. La Vip non sta però a guardare: al 7’ Dibiase para alla grande sull’incursione di Valenzano. Le padrone di casa difendono bene e avanzano, Taty al 9’ mette sul primo palo per Ferrara, colpo di tacco per l’accorrente Praticò e il 7-2 è servito. A quel punto la Vip prova il quinto di movimento: Rafa sfiora e Carturna si supera, Balardin colpisce la traversa per le sue, Jimenez salva di spalla un gol già fatto di Isa Pereira. L’espulsione di Troiano è la parola fine a tutte le velleità delle ospiti. Il Falconara non approfitta della superiorità numerica con Carturan che si salva in più di un’occasione. Dibiase dalla parte opposta si oppone da campionessa su Marquez, Salvador e Balardin. Fino alla sirena, fino alla festa Citizens per altri tre punti incamerati.