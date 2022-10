Città di Falconara, prima trasferta dell'anno: di fronte un Bitonto stellare

Dopo la pausa dovuta agli impegni delle nazionali, torna in campo il Città di Falconara per la 2a giornata del campionato di serie A 2022-23 di futsal femminile. La squadra di mister Massimiliano Neri sarà di scena in Puglia per la prima trasferta stagionale, domenica alle ore 18.30 al Pala Pansini di Giovinazzo. L'avversario è il Bitonto Calcio a 5, candidato numero uno per la conquista di tutti i titoli stagionali, in virtù di un mercato estivo sontuoso, in aggiunta ad una base già eccellente che aveva visto molto ben figurare la matricola neroverde del presidentissimo Silvano Intinigià al suo primo anno di serie A. Due i precedenti tra le citizens e le leonesse bitontine: al Pala Pansini esattamente quasi un anno fa s'impose il CDF per 2-5 mentre il ritorno, giocato in infrasettimanale al PalaBadiali, sorrise di nuovo alle falchette che conquistarono il successo col punteggio di 4-2.

Nel frattempo, prende ulteriormente forma il calendario stagionale, con la nota della Federazione circa la modifica del format relativo alla Coppa Italia, vinta la scorsa stagione dalle “falchette”. La corsa del Città di Falconara per provare a difendere il trofeo, secondo consecutivo, conquistato epicamente a Bisceglie nella scorsa primavera, partirà dal 25 gennaio 2023. Le “Citizens”, in virtù della coccarda tricolore cucita sul petto, saranno infatti teste di serie n°1 della competizione, sono state esentate dal 1° turno ed entreranno in scena solo col nuovo anno, al 2° round delle eliminatorie. Si disputerà pertanto al Pala Badiali la gara “secca” che metterà in palio il visto di ingresso alla Final Four della coppa in calendario ad aprile. In attesa di sapere quale sarà l’avversario, che si conoscerà dopo lo svolgimento della prima tornata di gare.