Barbato Design, sofferenza poi prima vittoria con il Tuscolano

Una gran bella Barbato Design Vela Ancona soffre un tempo, contro il Tuscolano, poi ingrana la quarta, recupera e se ne va a vincere, chiudendo sul 16-9 in proprio favore al Passetto e centrando la prima vittoria stagionale dopo i ko con Roma Vis Nova e Canottieri Napoli. Ottima prova difensiva per i dorici di coach Igor Pace, ma non solo, perché nel momento di difficoltà la squadra ritrova il proprio ritmo partita e i propri meccanismi di gioco. Decisivo il lungo break con cui gli anconetani, tra terzo e quarto tempo, passano dall'8-7 al 15-7 in proprio favore, una raffica di gol che costringe il Tuscolano alla resa. E dire che i romani partono forte, segna Sacco, impatta Pantaloni in superiorità, poi altre tre reti del Tuscolano con Graziosi in superiorità, Kerr e ancora Kerr in superiorità (1-4). La Vela soffre ma ricuce lo strappo nel secondo tempo: segna Francesco Baldinelli, Kerr realizza un tiro di rigore, Francesco Baldinelli sfrutta a dovere una superiorità, la squadra comincia a crederci, e allora ancora lui con una palombella prima del gol di Kerr in superiorità e di quello sempre con l'uomo in più di Pantaloni bissato poco dopo dallo stesso Pantaloni, per il 6-6 al cambio di campo. Poi la Vela decolla, dopo il cambio di campo, realizzano Pieroni e ancora Francesco Baldinelli, quindi Cianchetti per gli ospiti (8-7), poi il monologo Vela con Diego Bartolucci in superiorità, Pierpaoli, Pantaloni in superiorità e Tommaso Milletti allo scadere del terzo tempo. E ancora nel quarto: due volte Pieroni e poi Pierpaoli per il 15-7, Cianchetti prova a svegliare i suoi con la rete del 15-8, poi Ercolani in superiorità, infine segna Sordini per il Tuscolano, fissando il risultato sul definitivo 16-9.