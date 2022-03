Tamberi ai Mondiali indoor: è caccia al bis dopo l’oro di Portland

ANCONA- Sarà a Belgrado, come ha annunciato ieri (16 marzo) attraverso la propria pagina Instagram, e sarà anche il capitano della squadra azzurra che si presenterà ai Mondiali indoor. Una squadra azzurra in cui brillerà anche la stella di Marcell Jacobs. Gianmarco Tamberi ha accettato l’ennesima sfida e domenica 20 marzo (dalle 10.45 in diretta Raisport) sarà in pedana per cercare di replicare un oro già vinto a Portland nel 2016 superando nel salto in alto la misura di 2.36. Ci arriverà dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo e dopo il cammino di recupero che lo aveva estromesso dalla competizione nel 2018 (era in fase di recupero). Nel 2020, invece, fu il Covid ad annullare la manifestazione.

Con l’assenza di due “top” come Barshim – campione olimpico insieme a Tamberi in Giappone – e Nedasekau, Gimbo potrebbe avere un cammino agevole verso il podio nonostante una preparazione a singhiozzo che lo porterà in Serbia non certo nelle condizioni migliori auspicabili. Chiaro che il campione anconetano ha mille risorse da giocarsi, tra cui la straordinaria forza d’animo che lo ha già spinto contro i suoi limiti in diverse occasioni. Tra gli avversari più in forma il sudcoreano Woo, il bahamense Thomas e il neozelandese Kerr. Il resto lo dirà la pedana.