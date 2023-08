Tintarella sì, ma tra legname e bivacchi. L'altra faccia di Portonovo: «Alla faccia della bandiera blu»

ANCONA - Le condizioni della baia di Portonovo a partire dalla zona sottostante la chiesetta fino allo scoglio della Vela, viste e raccontate da un lettore.

"Fermo restando il divieto di transito imposto dal comune per buona parte dell’arenile causa rischio frane, mi preme sottolineare lo stato di spaventoso degrado in cui versa la spiaggia stracolma di detriti depositati dagli eventi metereologici legati alle alluvioni recenti- commenta Marco Bellardinelli- ex candidato alle comunali con i riformisti Azione Italia viva- dato che i divieti sono naturalmente disattesi, è tutto un fiorire di ricoveri di fortuna, accampamenti, capanni e quant’altro realizzati dai bagnanti utilizzando il legname e la vegetazione secca spiaggiati. Chi e come fa rispettare le elementari regole di decoro, sanitarie e di sicurezza in questo tratto totalmente abbandonato dall’amministrazione comunale, anche nella zona non interdetta? È mai passato per la testa a qualche solerte neo amministratore comunale il rischio enorme rappresentato dalla possibilità che tutto questo materiale funzioni da innesco di roghi che potrebbero estendersi alla macchia sovrastante e quindi a tutta l’area del parco? Che l’amministrazione comunale non sia stata in grado di rimuovere prima dell’arrivo della stagione balneare il marciume presente è semplicemente vergognoso. E inoltre, qualcuno mi spieghi perché chi si può permettere di affittare il posto stagionale dai privati usufruisce di condizioni decenti, invece gli altri devono bivaccare fra il legname? Alla faccia della bandiera blu, che Portonovo non merita nel modo più assoluto".