Feci e immondizia a pochi metri dai bambini: il degrado nel parchetto di via Panoramica

ANCONA - Il parchetto di via Panoramica è uno spazio dedicato ai bambini e a tutti coloro che vogliono godersi un momento di tranquillità. Purtroppo però le condizioni in cui versa lo spazio verde non sono delle migliori. Anzi, il degrado sembra ormai aver preso il sopravvento tra feci di animali e rifiuti. A segnalarci la questione è una nostra lettrice, amareggiata e preoccupata per la situazione in cui versa la zona: «Il problema - racconta - è che il prato è diventato il gabinetto dei cani. I proprietari fanno fare i bisogni nel prato, vicino ai giochi per bambini e non la raccolgono. Non ci sono più i bidoni per buttare le immondizie, di conseguenza le cartacce sono per terra. Se un bambino cammina o corre sul prato è sicuro che pesterà gli escrementi dei cani. Il quartiere più esclusivo di Ancona in realtà è in uno stato di degrado vergognoso, sia per la maleducazione di chi ci abita sia per la incuranza dell' amministrazione».