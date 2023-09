Tutti i problemi della frazione, lettera aperta dei residenti: «Volutamente abbandonati»

OSIMO - "Casenuove deve pagare lo scotto perché i suoi abitanti votano Latini e da 9 anni subisce le carenze di chi amministra in Comune e in Provincia. Non è più accettabile. Via di Jesi è impraticabile. O si chiude o si asfalta. La promessa di un’asfaltatura in primavera, o comunque entro il 2023, fatta dal presidente della provincia verrà mantenuta oppure resterà una chimera?". Lo scrivono i residenti in una segnalazione.

"Ci sono tante altre strade con meno problemi che sono state asfaltate. Non è giusto. I cittadini sono sul piede di guerra e dopo la protesta silenziosa, con esposizione di bandierine tricolori e cartelli in spazi privati, contro Comune di Osimo e Provincia di Ancona, sono ancora costretti a passare ogni minuto sulle strisce pedonali esistenti all'interno della frazione, con rischio di involontario paralisi del traffico. Sono stati presentati anche esposti al Prefetto per il rischio di danni a persone e cose derivanti dalla cattiva manutenzione dell'asfalto. E' ora che il problema sia risolto, perchè è una vera emergenza. Come è ora che sia adottato il controllo della velocità per le auto che transitano nella frazione. Vigili Urbani o photored per evitare incidenti e rischio agli utenti della strada. Qualcosa si deve fare. Una delle due, ma dentro Casenuove si deve transitare a 50Km/ orari.

Zero impegno anche per i servizi comunali, per ultima la spazzatrice di Astea s.p.a. che arriva in frazione già carica dei rifiuti e invece di pulire, sporca da ogni parte. I cittadini hanno più volte fermato il servizio perchè inutile e anzi dannoso. E la nuova struttura sportiva? Nulla. Tutto fermo. 650 mila euro di finanziamento della Regione, ma non decollano progetto e realizzazione del Comune. Sarà perché i fondi arrivano dalla Regione dove Latini è Presidente del Consiglio? E le strade comunali da riparare? Ne vogliamo parlare? Da via Mucciolina alle altre,un disastro, vere proprie mulattiere. E la zona residenziale PEEP ferma lì da nove anni, senza alcuno sbocco per dare soluzione abitativa a chi da tempo lo chiede. E la scuola che sembra avere infiltrazioni di acqua? E la torre di telefonica che impatta da lontano su tutta la vallata, unica a essere finora posizionata ad Osimoi".