Parcheggi gratuiti nel week end, sconti per le strisce blu: tutte le informazioni

M&P Mobilità e Parcheggi ricorda che è prevista la gratuità anche per sabato 19 dicembre nei parcheggi in struttura Traiano, Cialdini, Umberto I° ed Archi, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Questi si aggiungono alle aperture straordinarie e gratuite già stabilite per gli stessi parcheggi domenica 20 dicembre, dalle 10.00 alle 21.00.

Inoltre sono previsti sconti del 30% il costo della sosta sulle strisce blu per chi paga con le APP Mycicero e Telepass pay, dall’8 dicembre al 25 dicembre.

"Tutto ciò intende favorire l’accesso ai centri commerciali naturali e ai negozi di vicinato - scrive il Comune in una nota- tenendo sempre ben presenti le misure e le cautele da adottare per prevenire il contagio da Covid-19".