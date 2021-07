Sette nuovi sanificatori per la scuola: «Via i virus in mezz'ora»

«In classe questi sanificatori garantiscono la sicurezza contro il rischio Covid. Non fanno rumore, richiedono minima manutenzione e ci fanno stare tranquilli soprattutto nelle classi con più di venti alunni». E’ soddisfatto dell’acquisto Francesco Savore dirigente scolastico dell' Istituto di Istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona. «Abbiamo utilizzato buona parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per acquistare sette sanificatori con filtro Ktv propostoci dalla ditta veneta “Dto” di Spinea (Venezia) che li commercializza in esclusiva per l’Italia».

«Questi sanificatori - prosegue il dirigente - sono stati brevettati dalla ditta milanese “Nanohub”, sono stati testati dal San Raffaele di Milano e certificati dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima). E’ stato dimostrato che entro mezz’ora eliminano non solo il Covid ma anche i virus, gli acari, le polveri. Questo per noi è molto importante. Infatti in un ambiente scolastico come il nostro possono essere utilizzati tranquillamente mentre gli alunni sono in classe». L’Istituto di istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona è scuola accreditata presso la Regione Marche, quale soggetto di formazione professionale. Nell’ambito dell’istruzione tecnica si prepara ad accogliere nel prossimo anno scolastico 32 classi con oltre 640 allievi che frequentano sei corsi nei seguenti indirizzi tecnici di studio: agraria agroalimentare e agroindustria; amministrazione, finanza e marketing; chimica, materiali e biotecnologie (ambientali e sanitarie); costruzioni, ambiente e territorio; sistema moda.