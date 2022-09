Scuola, all’Ipc la visita di Filisetti: «Qui si creano professioni, siete il nervo della regione»

ANCONA - «Siete il nervo della nostra regione, qui si creano professioni, ecco perché sono in questa scuola oggi». Così il direttire dell’ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti ha salutato questa Mattia gli studenti del Podesti-Calzecchi Onesti, la scuola professionale e tecnica di Passo Varano. Filisetti è stato accolto in aula magna, con l’inno di Mameli. Ad attenderlo c’era la nuova preside, Saula Rosati, il presidente della Provincia Daniele Carnevali e per la Regione il consigliere Carlo Ciccioli.

«Le Marche sono una regione che basa la sua ricchezza sul manifatturiero - ha osservato Filisetti - le scuole professionali e tecniche come il Podesti preparano gli operatori di domani, quelli che lavoreranno. Questi studenti sono il nervo della nostra regione». A scuola si respirava già aria di normalità, niente mascherine, niente distanziamenti. Si ritorna tutti in presenza. La dad per ora è abolita.