Il Rotary Falconara scende in campo contro il bullismo e cyberbullismo

FALCONARA – Un incontro con gli studenti per affrontare le gravi piaghe sociali del bullismo e cyberbullismo. È quanto ha organizzato il Rotary Club Falconara nella mattinata di venerdì 27 maggio presso l’aula magna dell’Istituto Cambi Serrani, in collaborazione con la scuola superiore falconarese e il Centro Gammanì di Borghetto di Monte San Vito. L’incontro, reso interattivo grazie alla simulazione di scene sui temi a cura dei ragazzi, ha assunto il significato di attività di promozione preventiva per l’adolescenza.

Ad introdurre l’evento la dirigente scolastica del Cambi-Serrani, professoressa Stefania Signorini, e il presidente del Rotary Club Falconara, Paolo Lovascio, cui è seguito l’intervento di Diego Cardinali, membro del medesimo club. Dunque le dottoresse Sara Appoloni e Sara Mariani del Centro Gammanì, prendendo spunto dalle impressioni dei giovani ottenute tramite un questionario compilato nei giorni precedenti in forma anonima, si sono addentrate nella psicologia di vittima, bullo e vari attori coinvolti in questi fenomeni. Successivamente, la neuropsichiatra infantile Luigina Cenci ha tratto le risultanze del dibattito molto partecipato tra alunni e docenti, tant’è che si sta pensando di promuovere un nuovo convegno, in autunno, dal titolo “Bullismo e cyberbullismo: basta voltarsi dall’altra parte”, per individuare risposte e risorse urgenti in reazione a questi dilaganti problemi che, purtroppo, caratterizzano la società contemporanea.