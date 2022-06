Esami di terza media e superiori, sono oltre 27.000 i marchigiani: Ancona la provincia con più candidati

ANCONA- Ripartono gli esami di stato per gli studenti delle scuole medie e superiori. Dopo due anni di “restrizioni” causa Covid, le prove torneranno alla versione tradizionale (seppur con qualche modifica rispetto al passato) sviluppandosi perlopiù nel mese di giugno. Saranno complessivamente 27.829 gli studenti marchigiani chiamati a sostenere l’esame sui banchi suddivisi in 14.157 per la licenza media e 13.672 per la maturità. La provincia con maggiore densità di candidati è Ancona (8.595) seguita da Ascoli Piceno (6.867), Pesaro-Urbino (6.559) e infine Macerata (5.808). I test delle scuole medie si svolgeranno tra il 9 e il 30 giugno mentre la prima prova delle superiori (il tema d’italiano) è fissata per il 22 giugno a cui seguiranno la seconda prova scritta e il colloquio orale.

Le principali novità riguardano la presenza (anche se per l’orale, in caso di necessità o congrua motivazione, si può richiedere il collegamento da remoto) e i crediti scolastici. La prima prova d’italiano, per le superiori, è scandita su base nazionale mentre la seconda viene elaborata dalle singole commissioni di ogni scuola. Nel colloquio orale, invece, spazio all’educazione civica e ai percorsi scuola-lavoro. E sarà proprio l’orale quella che attribuirà più peso nel risultato finale visto e considerato che non si terrà più la terza prova scritta, quella di ordine generale.