Salvati due bambini cardiopatici, dall’Africa a Torrette è vera catena di solidarietà

ANCONA- Nei loro paesi di origine, rispettivamente la Costa d’Avorio e il Camerun, gli avevano dato poche possibilità per i problemi cardiopatici riscontrati. Ad Ancona, invece, sono stati operati con successo dall’equipe di Ospedali Riuniti guidata dal professor Marco Pozzi (primario di Cardiochirurgia) che ha salvato così due giovanissime vite umane.

E’ la storia di un neonato di 11 mesi e di una bambina di 12 anni arrivati la settimana scorsa nel capoluogo in seguito alla collaborazione tra l’associazione “Una voce per Padre Pio” e le “Patronesse del Salesi”. Un’intesa che ha permesso di azionare una catena di solidarietà che ha unito Torrette all’Africa all’insegna dell’altruismo e della competenza in ambito medico. I due piccoli rimarranno in osservazione per due settimane e poi potranno recarsi insieme alle rispettive madri nella casa di accoglienza delle Patronesse in via Podgora. Successivamente, prima del ritorno a casa, dovranno sottoporsi ad una serie di controlli già fissati dai dottori.