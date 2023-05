L'ospedale esce dall'ospedale e si "trasferisce" alla Mole Vanvitelliana: il 27 e 28 maggio visite e consulenze gratuite

ANCONA - L’ospedale esce dall’ospedale e si sposta nel territorio, per essere piu’ vicino ai cittadini: sabato 27 maggio e domenica 28 maggio, alla Mole Vanvitelliana: anche quest’anno, la Fondazione Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche onlus, con il Patrocinio del Comune di Ancona, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, dell’Università Politecnica delle Marche, della Regione Marche e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona, ripropone una iniziativa bella, concreta e importante: sensibilizzare la popolazione, locale, e non solo, all’attenzione alla Salute e alla Prevenzione, con visite e consulenze gratuite negli spazi della Mole Vanvitelliana.

Elenco delle visite e consulenze gratuite:

prevenzione dermatologica

prevenzione cardiologica

prevenzie delle malattie cerebro-vascolari

prevenzione dell’osteoporosi

prevenzione linfedemi e medicina riabilitativa

prevenzione pneumologica

prevenzione senologica

prevenzione di genetica oncologica

prevenzione allergologica

prevenzione gastroenterologica e danno epatico

prevenzione patologie oculistiche

prevenzione patologie otorinolaringoiatriche

prevenzione dello stato nutrizionale

prevenzione odontostomatologica

prevenzioni delle malformazioni del viso e della bocca

prevenzione delle ulcere vascolari e traumatiche

prevenzione e controllo delle inforzioni (senza prenotazione)

Come prenotare

Per evitare assembramenti, code e liste di attesa, le visite e le consulenze specialistiche potranno essere prenotate tramite la piattaforma PRE-NOTA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Torrette), homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Dalle ore 8,30 del giorno sabato 20 maggio. Solo una parte di visite potranno essere svolte con accesso diretto e senza prenotazione, in modalità overbooking.

Saranno inoltre presenti con gazebi specifici:

• L’UNIVPM-Università Politecnica delle Marche: con Studenti in formazione e docenti del CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA che accoglieranno i cittadini che lo desiderano per una valutazione e portare la testimonianza concreta dell’importanza del movimento per la salute di ogni cittadino.

• AIDO: i Volontari presenti potranno dare informazioni ai Cittadini sul tema “ “donazione di organi. Tessuti e Cellule”

• ANCONA CHECK POINT : prevenzione delle infezioni da HIV – HCV e Test per la Sifilide, con il Camper Informabus del Comune di Ancona sarà possibile effettuare fare test anonimi e gratuiti e ricevere consulenze ed informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili e su come prevenirle.

• Lega Navale di Falconara Marittima con la Squadra “A DRAGON FOR LIFE” delle Dragonesse,