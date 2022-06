"La sanità pubblica a una svolta: è l’ora dei professionisti”, Anaao Assomed Marche presente all’Assemblea Congressuale

ANCONA – “La sanità pubblica a una svolta: è l’ora dei professionisti” è il titolo del convegno in programma sabato 4 giugno ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona dalle ore 9 all’interno del quale avverrà anche la nomina del nuovo segretario regionale di Anaao Assomed. L’evento organizzato in collaborazione anche con il sindacato di infermieri Nursind, è l’occasione per tornare a confrontarsi in presenza sulle molte criticità che riguardano la sanità pubblica nel post pandemia.

L’incontro moderato da Annamaria Frascati, coordinatrice infermieristica della AV2 e Osvaldo Scarpino, Referente di Cosmed Marche, dopo i saluti istituzionali prevede l’introduzione del segretario nazionale di Anaao Assomed Carlo Palermo, quindi la relazione del segretario regionale uscente Oriano Mercante che si soffermerà su 8 anni di lavoro della sua segreteria e le molte criticità nel SSN acuite dalla pandemia. Seguiranno le riflessioni di Piero Ciccarelli e Claudio Maria Maffei sulla riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera nelle Marche. Per il Nursind interverrà Daniele Carbocci, membro del direttivo nazionale e Domenico Antonelli, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Canosa.

Quindi ha confermato la sua presenza l’Assessore Regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che esporrà la situazione del lavoro in corso. Seguirà l’intervento di Daniele Fumelli, vice segretario di Anaao Assomed Marche prima delle conclusioni e della nomina del nuovo consiglio direttivo che guiderà il sindacato regionale Anaao Assomed per i prossimi 4 anni.