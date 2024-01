Oltre 200 ore e 27 leggi approvate, il consiglio regionale 2023 in numeri. «Smentito il fatto che lavoriamo poco»

ANCONA - Ventisette leggi approvate, così come 3 proposte, 36 mozioni. Sono solo alcuni dei dati emersi nelle 43 sedute (oltre 230 ore di attività) del consiglio regionale. Sono 122 le mozioni presentate. Le commissioni si sono riunite 142 volte per approvare 27 proposte di legge.

"Il bilancio del 2023 non può che essere positivo- commenta il presidente del consiglio regionale, Dino Latini- attesta il grande impegno di ciascun consigliere e gruppo. La giunta ha portato in aula le proposte di legge più importanti per farle discutere. I numeri smontano l'assunto che negli organi istituzionali si lavora poco, il dibattito politico necessita però anche di un confronto che occupa spesso più del tempo dovuto. Poi c'è la parte politica, quella dove bisogna raggiungere dei risultati con le parti politiche che si trovano d'accordo. Questo è successo molto spesso, come spesso è successo che siano state presentate dall'opposizione proposte alternative che sono mai apparse agli altri come motivo di ostracismo. Cito la legge urbanistica, la legge di bilancio approvata poco prima di Natale e la parte di legislazione sanitaria che stiamo ancora percorrendo".