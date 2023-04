Ecco la squadra di Ancona Protagonista, Silvetti: «Siamo pronti per un nuovo Giuramento con gli Anconetani»

ANCONA- «La nostra ambizione è portare la città al buon governo». Il candidato sindaco Daniele Silvetti ha presentato Ancona Protagonista, la lista civica che lo rappresenta direttamente e formata da trentadue candidati consiglieri comunali. Tre i capilista, Manuela Caucci, Arnaldo Ippoliti e Daniele Ballanti in rappresentanza delle tre anime che si sono fuse in un’unica lista: Ancona Protagonista, 60100 e Ankon Verde Civica e Popolare. Ci sono 12 donne e 20 uomini, la più giovane è Giulia Fedele che non ha ancora compiuto 19 anni. Tra i nomi compaiono anche quelli di due ex consiglieri comunali: Simone Pizzi e Angelo Gramazio. Il civismo ha avuto un peso importante nella coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Daniele Silvetti. Sono infatti sette le liste che lo appoggiano: tre civiche “Ancona Protagonista”, “Rinasci Ancona”, “Civitas, civici Salvi per Ancona” e quattro partiti, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc. «Ancona Protagonista è un’autentica lista civica formata da persone comuni che svolgono la propria attività professionale» afferma Silvetti. Prima della presentazione ufficiale dei candidati consiglieri, la foto della squadra davanti ad un simbolo di Ancona: la statua di Stamira. «Non è un caso la scelta del luogo della foto. Noi parliamo di identità e di radici e Stamira ha significato molto per l’autonomia e l’indipendenza della città. Noi siamo pronti per un nuovo Giuramento con gli Anconetani- dichiara il candidato sindaco-. Ora entriamo nella fase calda della campagna elettorale, siamo pronti dal punto di vista dei contenuti e dell’entusiasmo».

«Siamo pronti, siamo uniti, abbiamo tante idee e abbiamo le competenze per portare avanti il progetto della “Grande Ancona”: turismo, cultura, giovani, coesione sociale- commenta Manuela Caucci-. Il nostro progetto farà tornare Ancona protagonista perché così deve essere un capoluogo di regione». «Vinceremo contro le sinistre che hanno lasciato Ancona completamente abbandonata e nel degrado. Dimostreremo che solo con la manutenzione ordinaria si può cambiare volto alla citta. In questi anni in Consiglio comunale non ho mai visto una mozione a favore di disabili e anziani- dichiara Arnaldo Ippoliti, capolista nonché consigliere comunale uscente di 60100-. Sarà nostra priorità aiutare i più deboli e rilanciare il capoluogo di regione. Per farlo bisogna puntare sulla cultura e sul turismo. Ancona non ha un’identità, molti non sanno nemmeno dove si trova. La nostra idea è di creare un brand “Ancona capoluogo del Conero”». «Avete mai visto un negozio di souvenir ad Ancona? Io no e questo già fa capire molte cose- esordisce Daniele Ballanti, capolista e portavoce del Comitato di via Torresi-. I cittadini lamentano la mancanza di un anello di congiunzione tra amministrazione e cittadini, quello che una volta facevano le circoscrizioni. Noi invece saremo attenti all’ascolto».

LISTA CANIDATI CONSIGLIERI COMUNALI ANCONA PROTAGONISTA

Arnaldo Ippoliti, avvocato, 50 anni

Daniele Ballanti; attivista civico, 60 anni

Manuela Caucci; avvocato, 58 anni

Massimo Albertini; formatore turistico, 69 anni

Andrea Bugari; manutentore, 50 anni

Gabriele Babbini; impiegato, 56 anni

Teodoro Buontempo; ingegnere, 51 anni

Catiuscia Caporaletti; commerciante, 48 anni

Giulia Cesari; maestra di tennis, 40 anni

Giada Cutugno; traduttrice, 35 anni

Giulio De Carlo; agente immobiliare, 46 anni

Anna Claudia Di Paolo; impiegata, 61 anni

Daniele Donato; guardia giurata, 36 anni

Silvia Fattorini; consulente assicurativo, 45 anni

Giulia Fedele; studentessa, 19 anni

Maria Caterina Galati; insegnate 64 anni

Alice Gori; imprenditrice, 36 anni

Angelo Gramazio; pensionato, 76 anni

Michele Ilari; medico, 53 anni

Riccardo Lasca; dipendente pubblico, 56 anni

Alice Lovascio; imprenditrice, 30 anni

Lucia Marchetti; impiegata, 51 anni

Luca Marcosignori; dipendente, 46 anni

Francesca Morellina; impiegata, 39 anni

Marco Moroder; imprenditore, 39 anni

Umberto Muccino; professionista sicurezza, 58 anni

Alberto Nasini; impiegato, 63 anni

Gianfranco Pantile; pensionato, 68 anni

Simone Pizzi; medico, 45 anni

Roberto Raffaelli; dipendente, 56 anni

Saverio Salvatore; avvocato, 54 anni

Emanuela Vicari; impiegata, 57 anni