Italexit, Massimo Gianangeli candidato capolista alla Camera: «Va arginata la deriva antidemocratica»

Sarà Massimo Gianangeli il capolista alla Camera dei Deputati per Italexit, il Partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone. Musicista, docente di Conservatorio, ha svolto attività di professore d’orchestra in tutte le più grandi orchestre e nei principali teatri italiani. Nel 2019 è stato fra i co-fondatori di Italexit assieme al Senatore Paragone. È membro della Direzione Nazionale e dell’Ufficio Politico Nazionale del Partito assieme a Gianluigi Paragone ed ha predisposto e curato personalmente tutte le campagne del partito, da luglio 2021 a oggi.

Noto in tutta la Regione per le sue battaglie a difesa dell’Ambiente e della Salute svolte assieme ai comitati cittadini, Gianangeli ha al suo attivo una lunga esperienza di politica attiva sul territorio, istituzionale e come collaboratore di gruppi parlamentari e regionali.«Ho svolto le mie battaglie sempre fra la gente a fianco di cittadini e comitati vessati da attacchi ai loro diritti. Prima quello alla tutela dell’Ambiente e della Salute. Negli ultimi due anni quello alla libertà ed alla autodeterminazione, alla correttezza dell’informazione ed al rispetto delle nostre vite. Mi candido perché non è più accettabile quello che abbiamo subito negli ultimi due anni. Grazie ad Italexit dobbiamo cercare di mettere in Parlamento persone che possano in qualche modo arginare la pericolosa deriva antidemocratica ormai palese intrapresa e sostenuta dalla quasi totalità dei vecchi partiti. Ringrazio Gianluigi Paragone per la fiducia e per aver sostenuto in tutti i collegi delle Marche candidature espressione del territorio, simboliche ed emblematiche delle lotte che nei mesi scorsi hanno caratterizzato innumerevoli piazze», questo il commento di Gianangeli alla sua candidatura. Nei prossimi giorni verrà diffuso il calendario degli appuntamenti di Italexit nella Regione, per la presentazione alla cittadinanza dei candidati e del programma.